Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорого заключения торговой сделки с Китаем, в противном случае пошлины на ввозимую в США китайскую продукцию будут существенно повышены.

"Возможно, очень скоро мы заключим сделку, но если только это будет полезная сделка для наших фермеров и рабочих... Я сказал (своему экономическому советнику) Ларри (Кудлоу) и я говорю это вам, если мы не заключим сделку, мы намерены существенно повысить пошлины", - сказал Трамп, выступая в Вашингтоне во вторник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу Трамп сказал, что речи о полной отмене импортных пошлин США на продукцию из КНР не идет, хотя такое желание высказала китайская сторона. На минувшей неделе министерство коммерции Китая высказало мнение, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США.

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