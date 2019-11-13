Рекордное наводнение нанесло Венеции ущерб, исчисляемый сотнями миллионов евро, заявил мэр итальянского города Луиджи Бруньяро.

"Точной оценки пока нет, но определенно можно говорить о сотнях миллионов евро", - сказал Бруньяро в ходе специальной пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, ситуация вокруг наводнения касается не только восстановления от нынешних разрушений и возмещения убытков, но и "самого будущего" Венеции.

"Исход населения происходит в том числе из-за этого. Если молодой человек увидит, что мы предоставляем решения, он может задуматься о том, чтобы жить в историческом центре, иначе он будет думать только о том, чтобы уехать, потому что так больше жить нельзя", - отметил Бруньяро.

В свою очередь президент области Венето Лука Дзайа назвал произошедшее "апокалиптическим бедствием".

Глава региона также выразил обеспокоенность в связи с новыми осадками, в том числе снегом в соседних горах. По его словам, в будущем погодный сценарий может повторить ситуацию 2010 года со снегопадами и порывистыми ветрами, когда сумма установленного ущерба составила миллиард евро.

Уровень воды в Венеции в ночь на среду достиг рекордных 187 сантиметров. После 194 сантиметров в 1966 году это второй самый высокий уровень в истории. По словам Дзайи, из-за затопления 80% поверхности города оказалось под водой.