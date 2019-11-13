Глава Минобороны Франции Флоранс Парли разъяснила высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, передает РИА Новости.

Ранее Макрон в интервью журналу Economist заявил, что "организация полностью утратила координацию между союзниками, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Это высказывание было отрицательно воспринято канцлером ФРГ Ангелой Меркель и генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Они заявили, что не разделяют резких оценок Макрона в отношении альянса.

По словам Парли, французский президент имел в виду не смерть организации, а то, что никто не может игнорировать кризисную ситуацию, в которую попала организация.

"Существуют серьезные сомнения в гарантиях безопасности США и, следовательно, по поводу статьи 5. Далее стоит большой вопрос по поводу солидарности союзников, когда Турция атакует тех, кто борется с ИГ*. Наконец, альянс прикладывает недостаточно усилий по европейской безопасности", - сказала Парли.

По ее мнению, Макрон таким образом хочет подать сигнал тревоги в преддверии саммита в Лондоне, который состоится 3-4 декабря. Перед этим Макрон и президент США Дональд Трамп договорились на встрече обсудить проблемы НАТО.