В Сети появилось видео с места стрельбы, устроенной студентом в колледже в Благовещенске, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Известно, что все произошло на улице Красноармейской в строительном колледже. Студент зашел в здание и открыл стрельбу по людям.

На кадрах видно, что один из студентов лежит на полу, он ранен.

В результате происшествия погибли два человека. Среди погибших и сам стрелявший. Также известно о трех пострадавших.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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