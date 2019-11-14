https://news.day.az/world/1175522.html Видео из колледжа в России, где произошла стрельба - ВИДЕО
Видео из колледжа в России, где произошла стрельба - ВИДЕО
В Сети появилось видео с места стрельбы, устроенной студентом в колледже в Благовещенске, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Известно, что все произошло на улице Красноармейской в строительном колледже. Студент зашел в здание и открыл стрельбу по людям.
На кадрах видно, что один из студентов лежит на полу, он ранен.
В результате происшествия погибли два человека. Среди погибших и сам стрелявший. Также известно о трех пострадавших.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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