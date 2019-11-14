Израильские военные сообщили о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа после сообщений о перемирии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Одна ракета, выпущенная из Газы по израильской территории, была перехвачена системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении пресс-службы армии Израиля.

Ранее военные сообщили, что сирены оповещения о ракетном обстреле в граничащих с Газой районах Израиля прозвучали после сообщений о перемирии уже дважды.

В четверг палестинская группировка "Исламский джихад" договорилась с Израилем о прекращении огня. По данным СМИ, перемирие вступило в силу в 05.30 по местному времени.

Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник.

По данным израильских военных, за 50 часов вооруженного противостояния по израильской территории было выпущено порядка 450 ракет, большинство из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, в числе которых были мирные жители. Более сотни жителей палестинского анклава получили ранения.

