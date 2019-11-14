Число пострадавших при стрельбе в школе в городе Санта-Кларита (штат Калифорния) достигло семи. Об этом сообщил в четверг местный филиал телеканала NBC со ссылкой на представителей властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

По данным газеты Los Angeles Times, стрелял 15-летний юноша. Полиция пока не задержала его.

Десятки учащихся были эвакуированы. На месте происшествия находятся сотрудники полиции. В ряде близлежащих школ прекращены занятия.

Управление шерифа округа Лос-Анджелес подтвердило в Twitter информацию о стрельбе, но число пострадавших не уточнило.