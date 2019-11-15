Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил беспересадочный экспериментальный рейс из Сиднея в Лондон, благодаря чему было побито два мировых рекорда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечается, полет длился 19 часов, его протяженность составила 17,8 тыс. километра.

В общей сложности для перелета понадобилось 100 тыс. килограмм (100 метрических тонн) реактивного топлива.

На борту самолета Boeing 787-9 Dreamliner было 50 человек.