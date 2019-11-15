В связи с происшествием в московском аэропорту следователи организовали доследственную проверку, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Самолет Airbus A-320, который совершал рейс Минск - Москва в Шереметьево, задел стоящий лайнер. В связи с этим следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России организовали доследственную проверку. Об этом говорится на сайте ведомства.

По предварительной информации, самолет Airbus сообщением Минск - Москва при рулежке на стоянку задел борт, который находился рядом. В результате касания лайнер получил незначительные повреждения. При происшествии никто не пострадал.

Сейчас в Шереметьево работают следователи управления, организованы проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин случившегося.

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