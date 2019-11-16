https://news.day.az/world/1176322.html В Париже полиция применила газ и дымовые шашки против "желтых жилетов"
В Париже полиция применила газ и дымовые шашки против "желтых жилетов"
Полиция применила слезоточивый газ и дымовые шашки против протестующих на окраине Парижа "желтых жилетов", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Акция проходит в районе площади Шамперре в XVII округе Парижа, совсем рядом с окружной дорогой - бульваром Переферик.
На площади находятся несколько сотен человек. С раннего утра протестующие пытаются заблокировать движение по кольцевой дороге, в районе Шамперре произошло несколько столкновений протестующих с полицией.
Правоохранители через мегафон говорят собравшимся, что их акция несогласована, просят их разойтись и преграждают путь, не пуская протестующих на городские улицы. Собравшиеся, утирая слезы и отплёвываясь от газа, выкрикивают привычные кричалки "желтых жилетов".
Согласно планам протестующих, в субботу и воскресенье - первую годовщину протестов - в Париже и регионах пройдут масштабные акции протеста, не все из которых являются согласованными.
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