В период избирательной кампании белорусская милиция переведена на усиленный вариант несения службы для эффективного обеспечения общественной безопасности и правопорядка. В день выборов, 17 ноября, в режиме повышенной готовности будут нести службу и подразделения МЧС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно называл избирательные кампании в стране праздником. И перед этой электоральной кампанией белорусский лидер также поручил чиновникам организовать проведение голосования на высоком уровне и в праздничной атмосфере. Традиционно на избирательных участках будет работать выездная торговля, ряд производителей предложат свои товары без торговой надбавки и со скидками. На многих участках предусмотрена и культурно-развлекательная программа как для взрослых и детей, потому что белорусы часто приходят на избирательные участки всей семьей.