https://news.day.az/world/1176498.html Протесты в Иране, 40 задержанных
Протесты в Иране, 40 задержанных
Полиция иранского города Йезд в центральной части страны задержала 40 человек в ходе протестов, начавшихся из-за повышения цен на бензин, сообщает агентство ISNA со ссылкой на прокурора города, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По словам прокурора, задержанным вменяют совершение актов вандализма, а также нападения на сотрудников полиции и нанесение им телесных повреждений. Он добавил, что большинство задержанных не являются жителями Йезда.
В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин. Сообщалось, что в ходе акции в пятницу один человек погиб.
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