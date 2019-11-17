Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства. На данный момент перед парламентом проходит митинг с участием около 20 оппозиционных сил, неправительственных и общественных организаций и их сторонников.

"Мы пикетировали все входы в здание, пусть завтра депутаты не приходят. Ключи у нас в руках, а это означает, что входа в здание нет. Призываем полицию не нарушать закон и не приступать к каким-либо действиям", - заявил Вашадзе журналистам. Он призвал всех не расходиться, запастись теплой одеждой и "стоять до конца". "Народ должен победить!" - заявил он. Вдоль здания парламента также расставлены палатки, в которых планируют ночевать оппозиционеры и их сторонники. Ранее МВД Грузии призвало всех участников протестных акций в Тбилиси соблюдать порядок и предупредило, что попытки штурма или блокирования государственных органов будут пресечены правоохранителями.