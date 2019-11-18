Германия только что приняла закон, согласно которому прививки от кори обязательны для детей. Родители, которые не смогут доказать, что их дети вакцинированы, получат большие штрафы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Закон о защите от кори, разработанный министерством здравоохранения Германии в начале этого года, был окончательно одобрен парламентом 14 ноября 2019 года и вступит в силу в марте 2020 года.

Документ предусматривает, что до 31 июля 2021 года все родители должны предоставить доказательства вакцинации детей от кори для допуска в школу или детский сад. То же самое относится к школьным учителям, воспитателям и другим работникам детских садов, а также медицинскому персоналу.

Лица, ищущие в Германии политического убежища, и беженцы аналогично должны предоставить доказательства того, что они получили прививку, если они хотят быть допущены в какие-либо приюты или другие учреждения совместного пребывания.

Непредоставление доказательств вакцинации может привести к штрафу в размере 2500 евро. Дошкольные учреждения и детские сады, куда допустят непривитых детей, тоже оштрафуют.

Эти меры связаны с беспрецедентным распространением кори в европейских странах. Только за первые два месяца 2019 года в Европе зарегистрировано более 34300 случаев кори. Для сравнения в 2017 году было зафиксировано 25869 случаев заболевания, а в 2016 году - лишь 5273 случаев.

Эти меры связаны с беспрецедентным распространением кори в европейских странах. Только за первые два месяца 2019 года в Европе зарегистрировано более 34300 случаев кори. Для сравнения в 2017 году было зафиксировано 25869 случаев заболевания, а в 2016 году - лишь 5273 случаев.

Возрождение кори во многом связано с низким охватом вакцинацией - именно эту проблему призван решить закон об обязательных прививках.

Надо сказать, что проведение законопроекта в парламенте было крайне дискуссионным. Закон подвергся жесткой критике со стороны немецкой партии зеленых, которая поддерживает прививки, однако видит проблему в дезинформации и недостатке знаний. Нововведение вызвало горячие общественные дебаты о государственном контроле и свободе выбора.