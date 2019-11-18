https://news.day.az/world/1176930.html Трамп рассмотрит возможность дачи показаний на слушаниях об импичменте
Трамп рассмотрит возможность дачи показаний на слушаниях об импичменте
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность дать показания на процессе по его импичменту.
Об этом он написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
Трамп напомнил, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступила с предложением того, чтобы президент ответил на обвинения против него на слушаниях. В том числе, он может это сделать в письменной форме.
"Хотя я не сделал ничего плохого и мне не нравится придавать легитимности неправомочному процессу, эта идея мне нравится", - написал Трамп.
Он добавил, что рассмотрит это предложение, чтобы "конгресс смог снова сосредоточиться".
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