Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность дать показания на процессе по его импичменту.

Об этом он написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Трамп напомнил, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступила с предложением того, чтобы президент ответил на обвинения против него на слушаниях. В том числе, он может это сделать в письменной форме.

"Хотя я не сделал ничего плохого и мне не нравится придавать легитимности неправомочному процессу, эта идея мне нравится", - написал Трамп.

Он добавил, что рассмотрит это предложение, чтобы "конгресс смог снова сосредоточиться".