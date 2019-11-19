https://news.day.az/world/1176955.html В Тбилиси в ходе разгона митинга задержаны 37 человек, пострадали шестеро
В Тбилиси в ходе разгона митинга задержаны 37 человек, пострадали шестеро
Во время разгона митинга и акции протеста у здания парламента Грузии задержали 37 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении МВД Грузии. Согласно информации, во время разгона митинга пострадали 6 человек. Среди них двое полицейских.
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