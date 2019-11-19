Во время разгона митинга и акции протеста у здания парламента Грузии задержали 37 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении МВД Грузии. Согласно информации, во время разгона митинга пострадали 6 человек. Среди них двое полицейских.