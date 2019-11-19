В стамбульском районе Картал вспыхнул пожар на мебельной фабрике. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

На место происшествия прибыли пожарные и спасатели.

По данным СМИ, в результате пожара, по предварительным данным, один человек погиб, пятеро отравились дымом.

О причине пожара не сообщается. Ведутся работы по его тушению.