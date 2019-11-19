https://news.day.az/world/1177019.html Сильный пожар в Стамбуле, есть погибший - ВИДЕО
Сильный пожар в Стамбуле, есть погибший - ВИДЕО
В стамбульском районе Картал вспыхнул пожар на мебельной фабрике. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
На место происшествия прибыли пожарные и спасатели.
По данным СМИ, в результате пожара, по предварительным данным, один человек погиб, пятеро отравились дымом.
О причине пожара не сообщается. Ведутся работы по его тушению.
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