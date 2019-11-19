https://news.day.az/world/1177270.html Сбербанк продает "золотую акцию" Яндекса за €1
Сбербанк продает "золотую акцию" Яндекса за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" "Яндекса" по цене приобретения - €1.
Об этом говорится в сообщении кредитной организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Правление ПАО "Сбербанк" приняло решение одобрить сделку по продаже "золотой акции" компании Yandex N.V. ПАО "Сбербанк" продает указанную акцию по цене приобретения - за €1", - отмечается в сообщении.
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