Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что власти покончили с орудовавшей на территории его страны террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил во вторник афганский телеканал 1TV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы покончили с ИГ", - объявил Гани во время выступления в провинции Нангархар. По его словам, победа над ИГ "является значимым достижением не только для Афганистана, но и для всего региона". Президент поблагодарил население провинции за противодействие боевикам и поддержку правительственных сил, проводивших операции против экстремистов. Одновременно он призвал местных жителей относиться к женщинам и детям - членам семей боевиков ИГ, которые сдались властям, - "в соответствии с афганскими традициями и культурой".

В последние несколько недель на территории Нангархара, по данным представителей местных властей, сложили оружие и сдались более 800 радикалов и членов их семей. Среди них представители Пакистана, Ирана и ряда других стран.

Гани считает, что власти этих государств "должны взять на себя ответственность за будущее своих граждан, которые воевали [на территории Афганистана] на стороне ИГ".