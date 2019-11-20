Армия обороны Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки целей. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает израильское издание Haaretz.

"Армия Израиля объявила в среду, что атаковала множество целей, принадлежащих иранским силам "Кудс" и армии Башара Асада в Сирии", - пишет издание.

"Атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля, целью которых был удар по израильской территории", - цитирует газета заявление армии.

В заявлении военных отмечается, что удары были нанесены приблизительно по 20 целям, более половины из которых принадлежали иранским силам. Одной из целей стало расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание, в котором, как утверждается, находится штаб-квартира "Кудс". Заявляется, что израильские силы намеренно не стали разрушать его полностью.