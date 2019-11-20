Россия и США худо-бедно ведут сотрудничество, взаимодействуют по Сирии, в вопросах международной безопасности, экономики, энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мне кажется, что и в экономике у нас есть совместные интересы. Уж в энергетике 100%. У нас есть совместные интересы с точки зрения обеспечения международной безопасности. Все-таки Россия и Соединенные Штаты являются крупнейшими ядерными державами. На сегодняшний день это так. Не учитывать этот фактор нельзя", - сказал он, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

По словам президента, общие интересы есть у двух стран и в области борьбы с терроризмом. "Худо-бедно, но все-таки мы сотрудничаем, на оперативном уровне хотя бы идет сотрудничество, скажем, в Сирии с организованной преступностью", - добавил президент.