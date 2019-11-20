Планируемое признание космоса новой оперативной средой альянса предполагает, что находящиеся там средства будут доступны как в мирное время, так и во время конфликтов, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Накануне он заявил, что страны НАТО планируют признать космос своей новой оперативной сферой, но не будут размещать там оружие.

"Мы не будем "вооружать" космос, мы не будем размещать оружие в космосе, но мы позаботимся о том, чтобы имеющиеся там средства были доступны в условиях мира, кризиса и конфликта", - сказал он журналистам в среду перед началом министерских переговоров.