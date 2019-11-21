Шестой комитет Генеральной ассамблеи ООН принял резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам из ряда стран, в том числе России, приезжающим на мероприятия организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, там отметили, что надеются на оперативную выдачу виз представителям стран-членов ООН, приезжающим по официальным делам в Нью-Йорк. Авторами резолюции выступили Болгария, Канада, Кипр, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар. В декабре документ рассмотрит вся Генассамблея. Агентство отмечает, что обычно результаты ее голосования схожи с позицией комитета.

Ранее, в октябре, Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз российским делегатам. Позднее заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин подтвердил, что демарш комитетов связан с визовой политикой США - Соединенные Штаты не разрешили въезд в страну на заседание ООН делегатам из России, Кубы, Ирана и еще ряда государств. Позже Кузьмин сообщил, что генеральный секретарь всемирной организации разделяет мнение Москвы и считает, что Вашингтон нарушил свои обязанности по поводу выдачи виз.