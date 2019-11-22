https://news.day.az/world/1178094.html В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами
В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами
На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида, было найдено кладбище с 145 могилами, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщения о возможных захоронениях в районе учебного заведения появились в октябре. Их удалось обнаружить благодаря георадару.
По одной из версий, ранее на месте здания школы хоронили представителей местной афроамериканской общины. Последние похороны состоялись около 75 лет назад.
Предположительно, здесь могут быть захоронены 230 человек, больше 70 из них - младенцы и дети.
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