https://news.day.az/world/1178197.html Boeing 737 аварийно сел во Внуково из-за разрушения
Boeing 737 аварийно сел во Внуково из-за разрушения
В следовавшем из Махачкалы самолете авиакомпании "ЮТэйр" разрушилась левая стойка шасси при посадке московском аэропорту Внуково, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Boeing 737-800 вылетел из Махачкалы в 06:30, а в Москве приземлился с 15-минутным опозданием - в 09:05 вместо 08:50. Посадка прошла в штатном режиме, хотя при соприкосновении с ВПП у лайнера возникла неисправность в пневматике левой стойки шасси.
Ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.
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