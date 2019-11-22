В следовавшем из Махачкалы самолете авиакомпании "ЮТэйр" разрушилась левая стойка шасси при посадке московском аэропорту Внуково, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Boeing 737-800 вылетел из Махачкалы в 06:30, а в Москве приземлился с 15-минутным опозданием - в 09:05 вместо 08:50. Посадка прошла в штатном режиме, хотя при соприкосновении с ВПП у лайнера возникла неисправность в пневматике левой стойки шасси.

Ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.