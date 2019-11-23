Вице-президент США Майкл Пенс прибыл в субботу с необъявленным визитом в Ирак. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в службах безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, в Ираке вице-президент посетит военнослужащих США, дислоцированных на расположенной к западу от Багдада военно-воздушной базе Айн аль-Асад.

В свое очередь агентство Reuters со ссылкой на источник в канцелярии премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди информировало, что в ходе визита Пенса в страну также запланирована его встреча с главой иракского правительства.

Президент США Дональд Трамп нанес 26 декабря 2018 года необъявленный визит в Ирак и встретился с военнослужащими США. Во время своего выступления президент объявил, что не планирует выводить войска из этой арабской страны, при этом Ирак может стать базой для операций против террористов в Сирии.