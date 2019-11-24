https://news.day.az/world/1178788.html Жуткая авария в России, много погибших
Жуткая авария в России, много погибших
Шесть человек погибли, трое пострадали при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля в Оренбургской области.
Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, авария с жертвами произошла в 6.10 в районе поселка Чистый.
"Шесть пассажиров автобуса погибли, среди них один ребёнок. Ещё трое с травмами доставлены в больницу", - рассказали РИА Новости в ГУ МЧС по Оренбургской области.
По данным собеседника, фура с казахстанским номерами, микроавтобус - с ростовскими. "По предварительным данным, в автобусе были граждане Узбекистана и Таджикистана",- пояснил собеседник агентства.
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