Начало испытаний в Турции С-400 вызывает беспокойство у США, Вашингтон продолжает обсуждать с Анкарой этот вопрос. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщилось, что Турция начинает тестирование работы радаров приобретенных у РФ систем ПВО С-400, для этой цели в воздух будут подняты истребители F-16 и другие самолеты.

"Это вызывает обеспокоенность. Мы все еще говорим с турками, пытаемся разобраться в этом вопросе", - сказал он журналистам в ходе брифинга.

Помпео не стал комментировать возможность введения санкций против Турции в этой связи.

