https://news.day.az/world/1179638.html США обеспокоены из-за турецких испытаний С-400
"Это вызывает обеспокоенность. Мы все еще говорим с турками, пытаемся разобраться в этом вопросе", - сказал он журналистам в ходе брифинга.
США обеспокоены из-за турецких испытаний С-400
Начало испытаний в Турции С-400 вызывает беспокойство у США, Вашингтон продолжает обсуждать с Анкарой этот вопрос. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщилось, что Турция начинает тестирование работы радаров приобретенных у РФ систем ПВО С-400, для этой цели в воздух будут подняты истребители F-16 и другие самолеты.
"Это вызывает обеспокоенность. Мы все еще говорим с турками, пытаемся разобраться в этом вопросе", - сказал он журналистам в ходе брифинга.
Помпео не стал комментировать возможность введения санкций против Турции в этой связи.
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