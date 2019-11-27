Итак, сразу после Нового года население Армении столкнется с очередным массовым повышением цен на порядка 900 наименований импортных товаров из третьих (вне ЕАЭС) стран, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Завершается 5-летний льготный период, который прежним властям удалось выторговать у Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) для постепенной адаптации армянской экономики к правилам интеграционного союза.

Ставки таможенных пошлин постепенно повышаются уже с 2017 года, а к 2022 году они без всяких исключений полностью сравняются с едиными таможенными тарифами (ЕТТ) ЕАЭС.