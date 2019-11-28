Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю подтвердило РИА Новости информацию, что в результате хлопка газа и пожара на пивоварне в Пятигорске погиб бывший начальник полиции Еревана Ашот Карапетян.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва на территории частной пивоваренной компании ООО "БП "Сюрприз" в Пятигорске с последующим возгоранием на площади 20 квадратных метров. Возгорание ликвидировано.

Позже в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что среди погибших - бывший начальник полиции Еревана Ашот Карапетян.

"Да, подтверждаю", - сказал РИА Новости представитель СУСК.

