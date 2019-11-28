https://news.day.az/world/1180319.html Экс-глава полиции Еревана погиб при подозрительных обстоятельствах
"Да, подтверждаю", - сказал РИА Новости представитель СУСК.
Экс-глава полиции Еревана погиб при подозрительных обстоятельствах
Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю подтвердило РИА Новости информацию, что в результате хлопка газа и пожара на пивоварне в Пятигорске погиб бывший начальник полиции Еревана Ашот Карапетян.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва на территории частной пивоваренной компании ООО "БП "Сюрприз" в Пятигорске с последующим возгоранием на площади 20 квадратных метров. Возгорание ликвидировано.
Позже в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что среди погибших - бывший начальник полиции Еревана Ашот Карапетян.
"Да, подтверждаю", - сказал РИА Новости представитель СУСК.
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