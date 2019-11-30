Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что ввод в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" намечен на 8 января. Об этом турецкий лидер сообщил в ходе церемонии запуска газопровода TANAP, по которому азербайджанский газ поступит в Турцию и Европу, в городе Эдирне на границе с Грецией. Трансляцию с мероприятия вел телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием "Турецкий поток"", - сказал Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что визит Владимира Путина в Турцию планируется на первую декаду января.

"Газпром" 19 ноября сообщил, что завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года.

В настоящее время заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. КС "Русская" и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации. Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.