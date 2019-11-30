Систему наказания для террористов в Великобритании следует ужесточить, запретив преступникам освобождаться досрочно, заявил премьер-министр Борис Джонсон после посещения в субботу места инцидента на Лондонском мосту, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В интересах общества сделать так, чтобы осужденные за терроризм и серьезные преступления, связанные с насилием, не могли выйти на свободу досрочно", - сказал он.

По его мнению, нападение с ножом на мосту в пятницу, совершенное человеком, отбывавшим наказание за терроризм и досрочно освободившимся, доказывает, что "существующая система не работает".

Мужчина и женщина скончались от ножевых ранений после нападения на них мужчины в пятницу днем на Лондонском мосту, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.

Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, проживавший в графстве Стаффордшир. Подозреваемый был давно известен правоохранительным службам: в 2012 году он был осужден за участие в террористической деятельности, его освободили в декабре 2018 года под расписку.