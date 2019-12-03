Правительство США рассматривает возможность повышения налоговых пошлин по ставке до ста процентов на импортируемые из Франции товары на сумму до 2,4 млрд долларов. Как заявил в понедельник, 2 декабря, уполномоченный администрации США по торговле Роберт Лайтхайзер, эта мера станет ответом на действующий с недавнего времени во Франции цифровой налог, который, в первую очередь, касается американских компаний Google, Apple, Facebook и Amazon (компании GAFA), передает Day.Az со ссылкой на DW.

В представленном Лайтхайзером в понедельник списке французских товаров, которые затронет повышение пошлин, находятся, кроме прочего, игристые вина, сыры, косметика и сумки. Ожидается, что повышенные пошлины вступят в силу с середины января 2020 года.

Уполномоченный администрации США по торговле раскритиковал французский цифровой налог как представляющий чрезмерную нагрузку для американских концернов Google, Apple, Facebook и Amazon и дискриминирующий их. Одновременно Роберт Лайтхайзер объявил, что его ведомство изучает вопрос о том, следует ли открывать расследования в отношении обоснованности налогов на цифровые услуги в Австрии, Италии и Турции.

Цифровой налог во Франции для интернет-гигантов

В июле 2019 года президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон об установлении трехпроцентного налога на оборот средств, связанный с продажей крупными технологическими компаниями цифровых услуг на территории Франции. Речь идет, в частности, о продаже рекламы в интернете и доходов от продажи персональных данных пользователей, уточняется на сайте правительства Франции.

Его обязаны платить концерны, годовой оборот которых по всему миру составляет не менее 750 млн евро, из которых не менее 25 млн приходятся на Францию.

По информации немецко-французского общественно-правового телеканала Arte, только в нынешнем году цифровой налог должен принести во французскую казну около 400 млн евро. В 2020 году эта цифра должна составить 650 млн евро. Франция стала первой страной в ЕС, которая ввела собственный цифровой налог. При этом Париж сигнализировал, что готов отменить национальный цифровой налог, если аналогичная мера будет разработана на уровне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Вскоре после подписания Макроном закона о введении цифрового налога, в июле 2019 года, торговое представительство США объявило о начале расследования в отношении французского налога на цифровые услуги, чтобы определить, является ли он необоснованным или дискриминационным. В свою очередь президент США Дональд Трамп раскритиковал французский цифровой налог в Twitter, назвав его введение "глупостью Макрона".