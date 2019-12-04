https://news.day.az/world/1181921.html Сенатор-демократ покинула президентскую гонку в США из-за нехватки денег
Сенатор-демократ покинула президентскую гонку в США из-за нехватки денег
Сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис заявила, что прекращает участвовать в президентской гонке за пост лидера страны в 2020 году. Об этом сообщает телеканал CNN.
"Сторонники, я с глубоким сожалением сообщаю, что приостановила свою кампанию", - сказала Харрис.
Она призналась, что у нее не хватает финансовых ресурсов для кампании. Из-за этого она не может продолжать гонку.
"Я не миллиардер. Я не могу финансировать свою собственную кампанию", - объяснила Харрис.
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