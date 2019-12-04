Сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис заявила, что прекращает участвовать в президентской гонке за пост лидера страны в 2020 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Сторонники, я с глубоким сожалением сообщаю, что приостановила свою кампанию", - сказала Харрис.

Она призналась, что у нее не хватает финансовых ресурсов для кампании. Из-за этого она не может продолжать гонку.

"Я не миллиардер. Я не могу финансировать свою собственную кампанию", - объяснила Харрис.