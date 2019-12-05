Участники акции протеста в центре Парижа заполнили весь бульвар Мажента от Восточного вокзала до площади Республики, взрываются петарды и взрывпакеты, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Участие принимают несколько десятков тысяч человек. Они поют революционные песни, взрывают петарды и взрывпакеты. Полиция в происходящее пока не вмешивается. К митингу стянуты значительные силы правопорядка, они досматривают всех приходящих на митинг.



Как ожидается, протестующие пойдут по бульвару Вольтер до площади Насьон.

Массовая протестная акция против пенсионной реформы стартовала около 14.00 по местному времени от Восточного вокзала по направлению к площади Нации в Париже. Ее организаторами выступили ряд крупнейших профсоюзов Франции. Для обеспечения безопасности во французской столице мобилизованы шесть тысяч полицейских и жандармов.

Всего в стране запланировано около 250 манифестаций. По сообщению телеканала BFMTV, протесты в Нанте и Бордо сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ.

