Замминистра обороны США Джон Руд обвинил Китай в "нарушении международного порядка, основанного на правилах" путем модернизации вооруженных сил, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"События... показывают, что действия Китая, такие как милитаризация Южно-Китайского моря, развитие наступательного кибернетического и космического потенциала, законные и незаконные усилия по приобретению конфиденциальных или продвинутых технологий двойного назначения для поддержки своих военных задач, - все это не соответствует мировому порядку, основанному на правилах, который принес пользу всем, включая Китай", - заявил Руд в показаниях конгрессу.

Он также отметил, что вооруженные силы КНР превышают 1 миллион человек, флот насчитывает 300 кораблей, а береговая охрана - 250, авиация составляет более 2,6 тысячи самолетов. Ракетный арсенал КНР он оценил в 750-1500 ракет малой дальности, 150-450 меньшей дальности и 80-160 средней дальности. Военный бюджет КНР за последние 20 лет вырос в 9,5 раза до 170 миллиардов долларов в 2018 году, отметил Руд. Военный бюджет США составляет немногим менее 700 миллиардов долларов.

