Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах Великобритании (SFO) сообщило о начале расследования в отношении одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров.



В пресс-службе швейцарской транснациональной корпорации ранее сообщили о соответствующем уведомлении. В британском ведомстве подтвердили факт расследования, отметив, что речь идет о расследовании подозрения на предмет дачи взяток "со стороны группы компаний Glencore, ее представителей, сотрудников агентов и ассоциированных лиц", не предоставив при этом какой-либо другой информации.



На фоне данных сообщений котировки Glencore на Лондонской фондовой бирже упали на 7%.



В конце апреля 2019 г. в Glencore со ссылкой на заявление Комиссим по ценным бумагам и биржам США сообщили о начале расследования в отношении компании на предмет коррупции.



В июле 2018 г. стало известно о расследовании в отношении Glencore со стороны министерства юстиции США в связи с деятельностью компании в Венесуэле, Демократической Республике Конго и Нигерии.



Glencore входит в число наиболее крупных компаний мира, занимающихся торговлей различными сырьевыми активами, уступая по объемам сырьевого трейдинга лишь швейцарско-нидерландской компании Vitol.