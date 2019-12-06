https://news.day.az/world/1182958.html Взрыв прогремел в многоэтажке в Словакии - ВИДЕО
Взрыв прогремел в многоэтажке в Словакии - ВИДЕО
С места взрыва в многоэтажке в словакском городе Прешов поступают первые кадры. По ним видно, что после взрыва в здании начался пожар, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
К данному моменту возгорание удалось ликвидировать.
СМИ сообщают, что в результате инцидента погиб по меньшей мере один человек.
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