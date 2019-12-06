С места взрыва в многоэтажке в словакском городе Прешов поступают первые кадры. По ним видно, что после взрыва в здании начался пожар, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

К данному моменту возгорание удалось ликвидировать.

СМИ сообщают, что в результате инцидента погиб по меньшей мере один человек.

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