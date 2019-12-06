Министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил НАТО в том, что альянс оставил его страну один на один в борьбе с террористами, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу опроверг утверждения, что Анкара пошла на уступки на саммите НАТО в Лондоне при обсуждении плана альянса по обороне стран Балтии. Он добавил, что этот план не будет обнародован до публикации плана альянса по защите Турции от угроз, в том числе исходящих от сил самообороны сирийских курдов, которых в Анкаре считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

"В конце концов никакого соглашения (по поддержке борьбы Турции с силами самообороны сирийских курдов) достигнуто не было. Мы остались одни в борьбе с терроризмом. Некоторые круги пытаются трактовать шаги, которые мы предприняли для нашей национальной безопасности, как игнорирование НАТО. Конечно, эти утверждения не соответствуют фактам", - цитирует Акара агентство Anadolu.

Он добавил, что Турция продолжает "эффективно выполнять" свои обязательства перед НАТО, имея вторую по силе армию в альянсе и выделяя 1,9% от ВВП на оборону.