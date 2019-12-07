Франция, Германия и Великобритания обвинили Иран в разработке баллистических ракет, способных нести ядерный заряд, утверждая, что подобные действия противоречит резолюциям Совбеза ООН. Однако Тегеран настаивает на том, что его ракетная программа носит исключительно оборонительный характер и соответствует этим резолюциям, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Аль-Джазира в материале Europeans warn Iran over nuclear-capable missile development отмечает, что послы трех европейских стран в письме, распространенном на этой неделе, призвали генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша проинформировать Совбез следующем докладе о том, что деятельность Ирана по созданию баллистических ракет "несовместима" с ядерной сделкой 2015 года. Послы ссылаются на опубликованные 22 апреля в социальных сетях фотографии летных испытаний нового варианта баллистической ракеты средней дальности "Шахаб-3", "оснащенной маневренным устройством для повторного запуска". "Шахаб-3" имеет систему режима контроля ракетных технологий категории 1. Технически подобная система способна доставлять ядерное оружие, говорится в заявлении.

Европейцы отметили, что в докладе Международного агентства по атомной энергии за 2015 год о возможных военных аспектах ядерной программы Ирана сделан вывод, что "множество фактов указывают на проведение Ираном подробных исследований по вооружению "Шахаб-3" ядерной боеголовкой в 2002-2003 годах". Американские чиновники также заявили, что Иран разрабатывает ракеты с ядерным оружием. ИРИ это отрицает.

Президент США Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения, заключенного между Ираном и мировыми державами в мае 2018 года. Сделку по-прежнему поддерживают Франция, Великобритания, Россия и Китай, все члены Совета Безопасности, обладающие правом вето, а также Германия, которая в настоящее время возглавляет Совет. "Франция, Германия и Великобритания вновь подтверждают твердую уверенность в том, что разработка Ираном баллистических ракет с ядерными возможностями и связанных с ними технологий несовместима с положением резолюции Совета о ракетной программе", - говорится в письме.

Это положение настоятельно призывает Иран не предпринимать никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия. Но оно не требует от Тегерана прекращения подобной деятельности, и правительство Ирана настаивает на том, что вся его ракетная программа не является ядерной и носит законный характер.

В письме европейских стран говорится, что Иран использует эксплуатационные характеристики режима контроля за ракетными технологиями для создания ракетной системы с полезной нагрузкой не менее 500 кг и с дальностью не менее 300 км, чтобы иметь возможность разместить ядерные боеголовки.

Франция, Германия и Великобритания привели четыре примера "несовместимости действий Ирана" с резолюцией Совета безопасности от 20 июля 2015 года, одобряющей ядерное соглашение, которое было подписано шестью днями ранее. Совет безопасности назначил на 19 декабря заседание для обсуждения выполнения резолюции 2015 года по ядерной сделке Ирана.

На прошлогодней встрече госсекретарь США Майк Помпео призвал Совет вновь запретить иранские баллистические ракеты, способные доставлять ядерные заряды, и сохранить эмбарго на поставки оружия, которое планируется снять в 2020 году в соответствии с ядерной сделкой.