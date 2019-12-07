Глобальная система контроля за ядерным оружием, выстроенная Москвой и Вашингтоном в последние десятилетия СССР, уверенно движется к краху.

Вслед за развалом Договора о ракетах средней и меньшей дальности на свалку истории отправится последнее и ключевое соглашение об ограничении стратегических вооружений - договор СНВ-3.

Соглашение, ограничивающее число ядерных боезарядов и их носителей, которое было впервые подписано в конце 1970х, а затем неоднократно расширялось и продлевалось (последний раз - Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году), через три года, вероятнее всего, прекратит свое существование, сообщил в пятницу глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

С 8 по 13 ноября в Женеве дипломаты России и США обсуждали судьбу договора, срок которого истекает в 2021 году. Итоги продолжавшихся неделю консультаций Госдеп и МИД РФ уместили в одну фразу: "Стороны продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с реализацией договора".

Как следует из слова Нарышкина, договориться с американцами не удалось.

Договор о стратегических наступательных вооружениях ожидает "печальная судьба" ДСРМД, сообщил он на круглом столе в Балтийском государственном техническом университете "Военмех".

Вина за развал соглашения лежит на США, действия которых направлены на "подрыв системы международной безопасности", сказал глава СВР. Россия, по его словам, предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями. "Но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлитов", - подчеркнул Нарышкин.

"В складывающейся тревожной ситуации мы просто обязаны активизировать усилия по укреплению обороноспособности нашей страны. Как говорится, хочешь мира, готовься к войне", - цитирует ТАСС главу СВР.

Впервые ограничить число ядерных боезарядов и их носителей в июне 1979 года договорились Джимми Картер и Леонид Брежнев, подписавшие договор ОСВ-2. За полгода до развала СССР - в июле 1991 года - на его основе было заключено соглашение СНВ-1, запустившее процесс ядерного разоружения: каждая из сторон обязалась сократить число боезарядов до 6 тысяч.

Затем последовали СНВ-2 1994 года и СНВ-3, действующий и поныне. В последней редакции договор запрещает России и США иметь больше 1550 единиц ядерного оружия.

Претензии России к США заключаются в том, что выход на требуемые показатели был достигнут за счет манипуляций, объяснял в марте российский МИД: помимо реального сокращения вооружений, Вашингтон "нелегитимно" вывел из зачета порядка сотни боеголовок. США утверждают, что перевели их в безъядерное состояние, но Россия никак не может проверить эти данные.

Претензии Штатов касаются новейшего российского вооружения, которое, по их мнению, выходит за рамки СНВ-3. Россия должна была заявить о его разработке двусторонней комиссии, но не сделала этого, говорил в конце февраля глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

США не стремятся к автоматическому продлению договора - такой сценарий маловероятен, рассказывал ранее Financial Times высокопоставленный представитель американской администрации.

Как сообщило в феврале Бюджетное управление конгресса США (СBO), до 2028 года США вложат 494 млрд долларов в полное обновление ядерной триады.