Американский актер Рон Либман скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Представитель Либмана Роберт Аттерман отметил, что "Рон был невероятно талантливым актером с выдающейся карьерой в кино, театре и на телевидении".

Причина смерти не уточняется.

Рон Либман родился в 1937 году. Он известен по фильмам "Бойня номер пять", "Страна садов", "Каз" и другим. Лауреат премий "Эмми" и "Тони".

В сериале "Друзья" Либман исполнил роль отца Дженнифер Энистон - доктора Леонарда Грина.

