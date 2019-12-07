https://news.day.az/world/1183211.html Умер актер из сериала "Друзья"
В сериале "Друзья" Либман исполнил роль отца Дженнифер Энистон - доктора Леонарда Грина.
Умер актер из сериала "Друзья"
Американский актер Рон Либман скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Представитель Либмана Роберт Аттерман отметил, что "Рон был невероятно талантливым актером с выдающейся карьерой в кино, театре и на телевидении".
Причина смерти не уточняется.
Рон Либман родился в 1937 году. Он известен по фильмам "Бойня номер пять", "Страна садов", "Каз" и другим. Лауреат премий "Эмми" и "Тони".
В сериале "Друзья" Либман исполнил роль отца Дженнифер Энистон - доктора Леонарда Грина.
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