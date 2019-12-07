Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил об освобождении арестованного в США иранского ученого Масуда Солеймани в обмен на находившегося в иранском заключении американского гражданина Сиюэ Вэна. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Рад, что профессор Масуд Солеймани и господин Сиюэ Вэн вскоре воссоединятся со своими семьями. Спасибо всем тем, кто принимал участие, в особенности правительству Швейцарии", - написал Зариф.

Иранский ученый-гематолог Масуд Солеймани был арестован в октябре 2018 года в Чикаго. Ему были предъявлены обвинения в попытке при помощи иранских студентов переправить запрещенные препараты из США в Иран. Иранская сторона настаивает, что задержание было безосновательным и незаконным.

Американский исследователь Сиюэ Вэн был арестован иранскими силами безопасности 8 августа 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в передаче конфиденциальной информации Госдепартаменту. Вашингтон неоднократно заявлял о незаконности задержания и призвал власти Ирана освободить Вэна.