Суд арестовал бывшую заведующую филиалом московского родильного дома №27 Марину Сармосян по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи роженицам.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, передает Day.Az.

Женщина-медик поддерживала идею естественных родов и гордилась тем, что в её клинике мало кому делают кесарево сечение. Однако позже стало известно, что его не делали даже тем, кому это было нужно. В результате пострадали четверо детей. Один из них умер. В отношении женщины завели дело по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Сармосян меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в отношении врача возбуждено уголовное дело по статьям 293 ("Халатность") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") УК РФ. "Уголовное дело было возбуждено по заявлениям четырех потерпевших, которым было отказано в проведении кесарева сечения, в результате новорожденные дети были травмированы при прохождении через родовые пути", - сказал источник.

В ходе следствия запланированы в том числе экспертизы и очные ставки. Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК по Москве.

Департамент здравоохранения Москвы 6 декабря сообщил, что по результатам внутренней служебной проверки в связи с многочисленными жалобами пациентов принято решение об увольнении руководства роддома №27 имени Спасокукоцкого - заведующей филиалом роддома Марины Сармосян, а также заведующих всех отделений.

Ранее в ряде соцсетей широкое обсуждение получила публикация рожавшей в этом роддоме женщины. По ее словам, несмотря отсутствие каких-либо патологий во время беременности, ребенок родился с множественными повреждениями из-за серии врачебных ошибок, в том числе передозировки обезболивающими и применения ряда агрессивных тактик, включая выдавливание и вакуум. Ребенок получил отек мозга, фиксировалась клиническая смерть, он выжил, но остался инвалидом.