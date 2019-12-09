После решения исполкома Всемирного антидопингового агентства о 4-летнем отстранении спортсменов России от крупнейших международных стартов - Олимпиад и чемпионатов мира, - стал вопрос участия российской футбольной сборной в первенстве мира 2022 года в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Британские коллеги из BBC Sport сообщают, что решение WADA напрямую касается чемпионата мира-2022. При этом запрет не распространяется на футбольный Евро-2020, так как Европейский союз футбольных ассоциаций не считается организатором крупных соревнований в контексте антидопинговых правил.

При этом ясно, что у российской стороны есть 21 день после опубликования решения исполкома WADA на подачу апелляции по данному решению в Спортивный арбитражный суд (CAS).