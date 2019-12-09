Власти Китая готовят ответные меры правительству США, которое в мае ввело запрет на закупку китайского оборудования (в том числе производства Huawei и ZTE) американскими госучреждениями. Распоряжение Коммунистической партии Китая обязывает правительственные структуры полностью заменить компьютерную технику и программное обеспечение иностранного производства на местные аналоги, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На то, чтобы переключиться на китайскую продукцию, госведомствам отвели три года, пишет The Financial Times. Предполагается, что импортозамещение будет произведено по схеме "3-5-2": то есть 30% зарубежного оборудования заменят в 2020 году, 50% - в 2021-м и оставшиеся 20% - в 2022-м.

Всего, подсчитали в China Securities, предстоит заменить 20-30 миллионов единиц иностранной техники. По данным этого аналитического агентства, соответствующая директива поступила от центрального комитета Коммунистической партии Китая ранее в этом году. Она не является публичной, поэтому многие детали касательно "деамериканизации" импортного оборудования остаются в тайне.

В любом случае, новое распоряжение Пекина может сильно ударить по крупным фирмам США, в первую очередь Microsoft, Dell и HP. Как отмечает CNBC, во многих госучреждениях Китая установлены компьютеры местного производителя Lenovo, но чипы ему поставляет амерканская Intel.

Кроме того, у Китая нет "домашней" альтернативы Windows. Летом Huawei представила Harmony OS - аналог Android, однако неясно, подойдет ли эта операционная система для использования в государственных целях.