https://news.day.az/world/1184254.html Терминал аэропорта Аделаиды в Австралии эвакуировали из-за угрозы безопасности
Терминал аэропорта Аделаиды в Австралии эвакуировали из-за угрозы безопасности
Терминал австралийского аэропорта в городе Аделаиде был эвакуирован в среду в связи с возникновением проблемы с обеспечением безопасности. Об этом говорится в заявлении аэропорта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Аэропорт Аделаиды эвакуирует пассажиров из зала Терминала 1 в связи с проблемой в обеспечении проверки и досмотра [пассажиров]", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в связи с эвакуацией могут возникнуть задержки с отправкой рейсов.
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