Терминал австралийского аэропорта в городе Аделаиде был эвакуирован в среду в связи с возникновением проблемы с обеспечением безопасности. Об этом говорится в заявлении аэропорта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Аэропорт Аделаиды эвакуирует пассажиров из зала Терминала 1 в связи с проблемой в обеспечении проверки и досмотра [пассажиров]", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в связи с эвакуацией могут возникнуть задержки с отправкой рейсов.