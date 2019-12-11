Журнал Time выбрал "Человека года"
Юная шведская активистка, защитница климата Грета Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Она громче всех в этом году говорила о самой большой проблеме, стоящей перед этой планетой, появившись практически из ниоткуда и возглавив мировое движение", - сказал в эфире программы Today на телеканале NBC главный редактор Time Эдвард Фельзенталь. Сама Тунберг в своем Twitter подчеркнула, что этой почести достойны все борцы за экологию по всему миру. "Я разделяю эту великую честь со всеми участниками движения Fridaysforfuture и климатическими активистами, откуда бы они ни были", - написала она, комментируя решение журнала.
Автором фотографии активистки, которая будет размещена на обложке журнала, стала родившаяся в России Евгения Арбугаева.
В шорт-лист претендентов на звание "Человек года" вошли, помимо Тунберг, президент США Дональд Трамп, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, тайный осведомитель из ЦРУ, запустивший процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа, и собирательный образ участников массовых акций протеста в Гонконге. Обладателя звания традиционно объявляют в эфире телепрограммы Today на NBC.
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