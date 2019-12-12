По меньшей мере десять человек погибли, 32 получили ранения различной степени тяжести в результате крупного пожара, который произошел в среду вечером на фабрике по производству пластика в предместьях столицы Бангладеш Дакки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно этим данным, пожарные службы оперативно прибыли на место происшествия, однако локализовать возгорание удалось лишь спустя несколько часов. Причину пожара пока установить не удалось.

По информации ряда СМИ, фабрика была организована нелегально, не была оборудована средствами противопожарной безопасности и не имела необходимых лицензий.