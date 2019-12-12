В турецкой провинции Ушак автомобиль врезался в автобусную остановку, на которой находились люди, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az.

Как передает CNNTürk, в результате аварии погибли три человека - Зафар Гарагая, Рамазан Токуш и Халил Доган.

От силы удара автомобиль отбросило на 150 метров.

Было установлено, что виновник аварии - студент. Он находился в нетрезвом состоянии.

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