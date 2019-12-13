Политическое решение было принято на саммите в Брюсселе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, решение о продлении Евросоюзом экономических санкций против России было принято на саммите ЕС после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон рассказали участникам встречи о ходе реализации минских соглашений в свете прошедшего 9 декабря саммита в "нормандском формате".

"Макрон и Меркель очень кратко проинформировали о ходе реализации минских договоренностей, после чего было принято решение вновь продлить ограничительные меры в отношении Москвы", - сообщил источник агентства.

В результате ограничительные меры, срок действия которых истекает 31 января 2020 года, по всей вероятности, будут пролонгированы еще на 6 месяцев. Однако политическое решение еще не формализовано.

"Ожидается, что в ближайшие две недели, возможно даже не следующей неделе, Совет утвердит формальное решение, которое будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу", - пояснил источник.

Как сообщалось ранее, в Москве к такому решению были готовы. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко. При этом дипломат отметил, что в случае отмены ограничительных мер товарооборот между Россией и Евросоюзом мог бы достичь $550 млрд.

